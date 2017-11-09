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09 Листопад 2017, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

Путін і Трамп зустрінуться у В’єтнамі 10 листопада – помічник лідера Росії

Володимир Путін (л) і Дональд Трамп (п) на початку зустрічі, Гамбург, 7 липня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у В'єтнамі 10 листопада. Про це з посиланням на помічника російського лідера Юрія Ушакова повідомляють російські інформагенції.

«Зараз узгоджується час зустрічі, це буде 10 числа», – сказав він.

Попередня зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.

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