Путін і Трамп зустрінуться у В’єтнамі 10 листопада – помічник лідера Росії

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у В'єтнамі 10 листопада. Про це з посиланням на помічника російського лідера Юрія Ушакова повідомляють російські інформагенції.

«Зараз узгоджується час зустрічі, це буде 10 числа», – сказав він.

Попередня зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.