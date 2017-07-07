Трамп із Путіним обговорили Україну, Сирію, кібервтручання й інші питання – посадовці

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін у перебігу зустрічі обговорили низку питань, серед яких були становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерна проблема Північної Кореї й деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.

Виступаючи перед пресою окремо і майже одночасно, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорили про позитивний настрій цієї зустрічі, в якій вони теж брали участь.

Сам Путін після зустрічі теж коротко згадав, що обговорював із Трампом багато питань, серед яких були «і Україна, і Сирія, і інші проблеми», зокрема, боротьба з кібертероризмом і кібербезпека. Трамп результатів зустрічі не коментував.

Але Тіллерсон і Лавров приділили українській частині переговорів мало уваги, говорячи головно на тему Сирії і втручання Росії в американські вибори.

Зокрема, Лавров заявив, що президенти обговорили «в діловому ключі і Сирію, і Україну, і Корейський півострів, і кібербезпеку, і цілу низку інших питань» і «домовилися про низку конкретних речей».

За словами Лаврова, в перебігу зустрічі Трамп не пропонував ніякого іншого плану врегулювання на сході України, крім спільного інтересу щодо виконання мінських домовленостей.

Щодо Сирії, сказав Лавров, між сторонами «є порозуміння» щодо трьох із чотирьох планованих «зон деескалації».

Тіллерсон на своїй прес-конференції заявив, що співпраця США і Росії щодо Сирії, зокрема щодо «зон деескалації», свідчить про можливість успіху цієї співпраці.

За словами Тіллерсона, саме Сирії стосувалася значна частина зустрічі. Зокрема, сказав він, Трамп і Путін говорили про необхідність обговорювати майбутнє керівництво Сирії. При цьому, наголосив він, США не бачать ніякої тривалої ролі в Сирії для нинішнього її президента Башара аль-Асада, членів його родини і його режиму. За його словами, ще треба домовитися, як саме Асад має залишити владу.

Крім того, сторони домовилися про перемир’я на південному заході Сирії, що має набути чинності в неділю, 9 липня.

Також значну частину зустрічі зайняло обговорення теми втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили у спільній заяві всі спецслужби США і яке Москва заперечує.

При цьому Лавров заявив, що Трамп на зустрічі «прийняв» запевнення Путіна в тому, що заяви про таке втручання є неправдою і що російське керівництво не втручалося в ці вибори.

Тіллерсон на своїй прес-конференції нічого не говорив про «згоду» Трампа з запевненнями Путіна і змалював цей момент зустрічі цілком інакше.

Як сказав Тіллерсон, тему втручання прямо порушив Трамп і в перебігу розмови кілька разів «чинив тиск» на Путіна з цього питання.

Він підтвердив, що Путін, як і раніше, заперечив втручання Росії, і розповів, що російська сторона вимагала від США доказів такого втручання.

Трамп і Путін домовилися про подальші кроки щодо кібербезпеки, серед яких створення спільної робочої групи з цього питання.

Це була перша особиста зустріч двох президентів із часу обрання Трампа. Раніше вони вже кілька разів спілкувалися телефоном.

Зустріч протривала значно довше, ніж планувалося, – 2 години 15 хвилин. Раніше у Вашингтоні в порядку денному Трампа на неї відвели 35 хвилин, у Москві говорили про очікувану годинну тривалість.

Наразі не ясно, чи зустрічався Трамп із Путіним особисто раніше. До початку виборчої кампанії Трамп кілька разів заявляв, що свого часу зустрічався з Путіним, із початком кампанії він змінив позицію і став говорити, що не зустрічався з ним ніколи. Путін уже минулого місяця теж заперечив, що будь-коли зустрічався з Трампом.