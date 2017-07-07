Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що тривала зустріч президентів США та Росії розпочалась із того, що президент США Трамп порушив тему втручання Росії в американські президентські вибори. Це тема неодноразово згадувалась під час зустрічі, але президент Росії Володимир Путін заперечив факт втручання. При цьому Тіллерсон наголосив, що зустріч тривала довше, ніж було заплановано через те, що обидва лідери виявляли велику зацікавленість у спілкуванні і не хотіли завершувати зустріч. Державний секретар заявив, що між президентами країн спостерігалась позитивна динаміка і вони вирішили не витрачати час на минулі образи. Окрім того, за словами Тіллерсона, сторони взяли на себе зобов’язання щодо невтручання у майбутньому. Наперед було оголошено, що Тіллерсон виступить без відеокамер. (Відео АР)