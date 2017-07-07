Держсекретар США заявив про «позитивну динаміку» після зустрічі Трампа з Путіним

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що тривала зустріч президентів США та Росії розпочалась із того, що президент США Трамп порушив тему втручання Росії в американські президентські вибори. Це тема неодноразово згадувалась під час зустрічі, але президент Росії Володимир Путін заперечив факт втручання. При цьому Тіллерсон наголосив, що зустріч тривала довше, ніж було заплановано через те, що обидва лідери виявляли велику зацікавленість у спілкуванні і не хотіли завершувати зустріч.

Державний секретар заявив, що між президентами країн спостерігалась позитивна динаміка і вони вирішили не витрачати час на минулі образи. Окрім того, за словами Тіллерсона, сторони взяли на себе зобов’язання щодо невтручання у майбутньому.

Тіллерсон також наголосив, що США та Росія мають і надалі кардинально різні позиції щодо теми втручання Москви у вибори у США, але президенти вирішили, що це не має стати на заваді обговоренню інших питань.

Державний секретар США також заявив, що за результатами зустрічі сторони домовились щодо запровадження режиму припинення вгоню у Сирії, здійснення візиту до Москви спеціального представника США щодо України Курта Волкера та створення двосторонньої групи щодо кібербезпеки.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю провів свою першу після обрання особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Обидва керівники зустрілися в кулуарах саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі. Зустріч тривала 2 години 15 хвилин.