Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
08 Липень 2017, Київ 01:19
Відео

Лавров: Трамп прийняв запевнення Путіна в тому, що заяви про втручання у вибори є неправдою (відео)

Лавров: Трамп прийняв запевнення Путіна в тому, що заяви про втручання у вибори є неправдою (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:10
0:00:00 /0:01:10
ЗАВАНТАЖИТИ

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін у перебігу зустрічі обговорили низку питань, серед яких були становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерна проблема Північної Кореї й деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн. Виступаючи перед пресою окремо і майже одночасно, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорили про позитивний настрій цієї зустрічі, в якій вони теж брали участь. Значну частину зустрічі зайняло обговорення теми втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Сергій Лавров заявив, що Трамп на зустрічі «прийняв» запевнення Путіна в тому, що заяви про таке втручання є неправдою і що російське керівництво не втручалося в ці вибори. (Відео АР)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG