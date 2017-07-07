Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін у перебігу зустрічі обговорили низку питань, серед яких були становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерна проблема Північної Кореї й деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн. Виступаючи перед пресою окремо і майже одночасно, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорили про позитивний настрій цієї зустрічі, в якій вони теж брали участь. Значну частину зустрічі зайняло обговорення теми втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Сергій Лавров заявив, що Трамп на зустрічі «прийняв» запевнення Путіна в тому, що заяви про таке втручання є неправдою і що російське керівництво не втручалося в ці вибори. (Відео АР)