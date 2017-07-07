У Росії висловили сподівання, що спецпредставник США Волкер «вплине на Київ»

У Росії висловили сподівання, що новопризначений спецпредставник США у справі врегулювання на сході України Курт Волкер вчинить тиск на владу України щодо цього врегулювання.

Як сказав заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін російському агентству «Інтерфакс», «важливо, щоб ця людина внесла конструктивний струмінь у те, що стосується впливу на Київ щодо виконання мінських домовленостей і більш відповідального ставлення до взятих на себе зобов’язань».

«Я думаю, що це головне його завдання», – сказав про Волкера Карасін.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зі свого боку, висловив сподівання, що новий спецпредставник США найближчим часом «прибуде до Москви для консультацій».

Раніше у п’ятницю державний секретар США Рекс Тіллерсон офіційно підтвердив призначення колишнього посла США в НАТО, а нині директора-розпорядника дослідницького центру «Інститут міжнародного лідерства МакКейна» Курта Волкера спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України. «Багатий досвід Курта робить його унікально кваліфікованим для просування цього конфлікту в напрямку до миру», – заявив Тіллерсон і додав: «США і далі цілковито віддані цілям мінських домовленостей, і я цілком довіряю Куртові, що він продовжить наші зусилля задля досягнення миру в Україні».

Раніше у п’ятницю про призначення Волкера повідомили в заяві Державного департаменту США для преси. В ній ішлося про те, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України».

У Держдепартаменті також повідомили, що Волкер буде супроводжувати Тіллерсона, коли той прибуде з візитом до Києва в неділю, 9 липня.

У перебігу того візиту Рекс Тіллерсон має зустрітися з президентом України Петром Порошенком і активістами громадянського суспільства. Порошенко і Тіллерсон після зустрічі також виступлять із заявами, повідомили в адміністрації президента України і в посольстві США в Києві.

Волкер, як очікують, залишиться в Києві до понеділка, 10 липня, щоб зустрітися з іншими українськими посадовцями, повідомило Радіо Свобода дипломатичне джерело зі США.

Він відомий своєю позицією, прихильною до демократичних сил в Україні.

Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю на полях саміту «Групи двадцяти», який триває в Німеччині. Серед головних тем цієї зустрічі, як повідомили посадовці США і Росії, була й Україна.

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.

Росія стверджує, що Україна не виконує своїх зобов’язань за мінськими домовленостями про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, і вимагає від Заходу «тиску на Київ». Але зауваження, що саме Москва не виконує значно більшої частини своїх зобов’язань, вона відкидає. Росія стверджує, ніби таких зобов’язань узагалі не має, бо, мовляв, є не учасником домовленостей, а лише їхнім «гарантом». Київ заявляє, що Захід має чинити більший тиск на Москву, щоб змусити її виконати такі її зобов’язання за мінськими угодами, як звільнити українських полонених і заручників, вивести з України свої війська і озброєння, роззброїти незаконні збройні формування на сході України чи передати непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону під моніторинг ОБСЄ.