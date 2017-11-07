У Трампа знервовані через його бажання знову зустрітись з Путіним

«Тіллерсон хоче провести спільні переговори з Росією щодо Сирії, України та Північної Кореї. Це – помилка», – стверджує Моллі Мак'ю, відома американська експерт-міжнародник.

«Рішення про проведення зустрічі Трампа та Путіна спричинило розкол між експертами з Росії та Близького Сходу в Держдепі», – пише журналіст Джон Гадсон в своїй статті для американського видання BuzzFeed.

Деякі з радників Трампа не хочуть, щоб він зустрічався з Путіним цього тижня під час свого турне до Азії, зазначає видання. А от Трамп та Тіллерсон підтримують ідею зустрічі, незважаючи на можливий негативний контекст.

«Є особи в середині (адміністрації – ред.), які не бачать переваг у зустрічі з Путіним, – сказав виданню Джон Гербст, експерт Atlantic Council та колишній посол США в Україні. – Однак радники президента знають про його прихильність до проведення зустрічі і розуміють, що це потрібно враховувати, тому розглядають можливості піти назустріч Росії, якщо вона першою зробить певні кроки».

Тіллерсон переконаний, що США не можуть досягти прогресу з деескалації та політичного рішення щодо Сирії без Росії, повідомили два американські представники. Він також хотів би, щоб американська сторона була готова обговорювати інші питання, включно з Україною та Північною Кореєю.

Інші урядові експерти вважають, що Путін несерйозно ставиться до переконання Асада вдатись до політичного врегулювання і тому не варто очікувати позитивного результату зустрічі, зазначає видання.

Високопосадовець Державного департаменту підтримав аргументи обох сторін, зазначивши, що необхідно залучати росіян, щоб пожвавити Женевський процес – формат ООН покликаний почати політичний перехід Сирії від Асада. Альтернативний процес, підтриманий Росією, Туреччиною та Іраном, постав у результаті переговорів в Астані, Казахстан, відзначає видання. В цьому форматі Росія відіграє дуже важливу роль.

«За нормальних умов, така зустріч не зашкодила б, – сказав Гербст, – однак події набувають драматизму, коли йдеться про зустріч Трампа та Путіна через всі причини, висвітлені в газетних заголовках за останній рік. Дивна прихильність Трампа до Путіна нервує радників. Також, його зустріч в Європі, яка планувалась як коротка, тривала дві години. Саме тому постали запитання».