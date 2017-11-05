У Сирії десятки людей загинули через вибух автомобіля

Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» 5 листопада повідомила, що десятки людей загинули в результаті вибуху автомобіля з внутрішніми біженцями на сході Сирії – щонайменше 75 загиблих і 140 поранених. Трагедія сталася у провінції Дайр-ез-Заур.

Повідомляється, що жертвами стали біженці, які тікали від боїв між бойовиками угруповання «Ісламська держава» та військ сирійського уряду і підтримуваних США «Сирійських демократичних сил».

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, хоча аналогічні інциденти раніше здійснювали бойовики-ісламісти.

Раніше цього місяця сирійський уряд оголосив про взяття під контроль міста Дайр-ез-Заур, столиці провінції з однойменною назвою.

Бойовики-ісламісти утекли в пустельні райони східної частини Сирії, що біля кордону з Іраком.