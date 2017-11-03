США і Росія внесли в ООН свої проекти резолюції щодо хімічних атак у Сирії

США і Росія внесли до Ради безпеки ООН 2 листопада два конкурентні проекти резолюції про продовження терміну повноважень спільної місії Організації із заборони хімічної зброї й ООН з розслідування хімічних атак у Сирії.

Документи передбачають продовження мандата слідчої комісії на різні терміни: американський – на два роки з моменту ухвалення резолюції, російський – на півроку.

Чинний мандат місії закінчується 17 листопада.

Крім того, проект США пропонує висловити занепокоєння результатами роботи місії, так званого Спільного механізму розслідувань. Останній звіт місії, зокрема, довів вину урядових збройних сил Сирії в хімічній атаці в сирійському місті Хан-Шейхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних мешканців.

Натомість російський проект містить критику роботи місії і сумніви в її висновках і пропонує вимагати змін у цій роботі, зокрема, обов’язкового внесення до звітів тверджень уряду Сирії.

Напередодні Росія відкинула заклик США не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, міністр Сергій Лавров у перебігу телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном «наголосив на неприпустимості політизації» Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї. 2 листопада низка російських посадовців виступила з новою критикою останнього дослідження Спільного механізму.

У США ввечері 1 листопада заявили, що «намагання Росії підірвати роботу Спільного механізму і ліквідувати його засвідчує бездушну неповагу до страждань і смертей, спричинених використанням хімічної зброї, і повну відсутність поваги до міжнародних норм».

«США благають Раду безпеки ООН поновити мандат Спільного механізму, щоб ми могли продовжити визначати призвідців цих жахливих атак і дати чіткий сигнал, що не потерпимо використання хімічної зброї», – заявили в Білому домі.

24 жовтня Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції про продовження мандата місії ООН і Організації за заборону хімічної зброї. США у відповідь звинуватили Москву в підриві роботи місії і неповазі до загибелі людей.

Режим Башара Асада відкидає звинувачення ООН в неодноразовому застосуванні хімічної зброї в ході сирійського конфлікту.

Всього, за даними експертів, хімічна зброя застосовувалося в Сирії за останні шість років понад 30 разів, і у значній більшості випадків саме урядовими силами.