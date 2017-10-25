Кремль шантажує ООН, прикриваючи хімічні злочини сирійської влади?

Кремль намагається приховати злочини союзного йому режиму – такою є реакція Сполучених Штатів на рішення Росії заблокувати резолюцію, яка санкціонує продовження на рік дії так званого Спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї з розслідування хімічних атак в Сирії. Москва відмовляється продовжити мандат міжнародних експертів до того, як вони представлять результати розслідування хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхуні. Одна з провідних міжнародних правозахисних організацій називає таку позицію Кремля «шантажем».

У вівторок Росія наклала вето на резолюцію, яка передбачала продовження на рік повноважень групи, яка займається аналізом інформації про хімічні атаки в Сирії для того, щоб виявити тих, хто відповідальний за атаки, жертвами яких переважно ставали мирні жителі. Ця група (або так званий Спільний механізм) була заснована у 2015 році рішенням Ради безпеки ООН, яке підтримала і Москва.

Однак два роки по тому, після того як група викрила сирійську армію в переважній більшості випадків застосування хімічної зброї в Сирії, Росія разом з Болівією проголосувала проти проекту резолюції, запропонованої США. Китай і Казахстан утрималися, а одинадцять членів Ради безпеки висловилися за продовження мандата групи. Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що Москва стала на бік «диктаторів і терористів, які використовують цю зброю». Однак російський посол в ООН Василь Небензя звинуватив ініціаторів резолюції в тому, що ті влаштували «добре відрепетирувану виставу», щоб «принизити Москву». Відповідно до позиції російського МЗС, Москва, в принципі, не проти продовження дії Спільного механізму, але спершу вона хотіла б дочекатися оприлюднення результатів розслідування хімічної атаки в Хан-Шейхуні, в результаті якої 4 квітня нинішнього року загинули принаймні 87 мирних жителів.

Така позиція – вимога представити результати розслідування до ухвалення рішення про продовження дії Спільного механізму – названа правозахисною організацією Human Rights Watch шантажем з боку Кремля.

Як пояснює представник Human Rights Watch Луї Шарбонно, дії Кремля все більше нагадують прямолінійну спробу захистити союзний режим Башара Асада від відповідальності за вчинення злочинів проти людяності:

Вже було доведено використання сирійською армією хлорину в декількох випадках, була підтверджена атака із застосуванням гірчичного газу, проведена бойовиками «Ісламської держави». Росії не подобається, що міжнародні експерти постійно вказують пальцем на сирійську владу

– Росіяни дали зрозуміти, що їм не подобається, що в результаті роботи Спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічних атак стає зрозумілою відповідальність сирійського уряду за атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Вже було доведено використання сирійською армією хлорину в декількох випадках, була підтверджена атака із застосуванням гірчичного газу, проведена бойовиками «Ісламської держави». Найближчими днями з'явиться офіційна доповідь з результатами розслідування атаки в Хан-Шейхуні, і багато доказів, зібрані нашою організацією, вказують на те, що в цьому випадку саме сирійська армія застосувала нервово-паралітичний газ зарин. Є серйозні підстави думати, що експерти ООН і Організації з заборони хімічної зброї прийшли до подібних висновків. Росії не подобається, що міжнародні експерти постійно вказують пальцем на сирійську владу, і через це вона, судячи з усього, хотіла б покласти край розслідуванню. Російський посол заявив, що вони хотіли б повернутися до розгляду цього питання, і ми сподіваємося, що це станеться.

– Як ви пояснюєте це небажання Росії докопатися до істини, адже вона була одним з ініціаторів створення цього режиму контролю? Чи можливо, що Москва закрила очі на спроби Сирії приховати щось зі свого арсеналу хімічної зброї?

Ми не натрапляли на свідчення того, що російський уряд або російські військові підтримували або мали якийсь стосунок до використання хімічної зброї сирійської армією

– Під час наших розслідувань (а ми витратили чимало часу, розслідуючи застосування хімічної зброї в Сирії) ми не натрапляли на свідчення того, що російський уряд або російські військові підтримували або мали якийсь стосунок до використання хімічної зброї сирійської армією. Водночас Росія володіє розгалуженою розвідмережею в Сирії, набагато більшими можливостями розслідувати подібні епізоди, ніж, наприклад, ми. Неможливо просто повірити, враховуючи очевидні докази, що вони вважають «Ісламську державу» та інші групи відповідальними за всі атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Ми знаємо, що бойовики «Ісламської держави» використовували хімічну зброю. Міжнародні експерти твердо підтвердили один такий епізод, хоча, швидше за все, їх було більше.

– А як би ви відповіли тим, хто говорить, що сирійській владі нема потреби використовувати хімічну зброю, оскільки вона і так бере гору над опозицією в ключових битвах?

Спочатку проводилася хімічна атака, а через деякий час сирійські війська починали наступ на цей район. Хімічні атаки були очевидною частиною військової стратегії урядових сил. В Алеппо застосування газу було особливо ефективним. Багато хто з біженців говорив нашим експертам, що саме хімічні атаки змусили їх покинути Алеппо, тому що від них неможливо було сховатися

– Коли ми вивчали застосування хімічної зброї в Алеппо наприкінці 2016 року, де було відзначено близько двадцяти випадків використання хлорину, ми виявили цікавий збіг. Спочатку проводилася хімічна атака, а через деякий час сирійські війська починали наступ на цей район. Хімічні атаки були очевидною частиною військової стратегії урядових сил. В Алеппо застосування газу було особливо ефективним, оскільки люди і бойовики опозиції ховалися від бомбардувань в бункерах, від хлорину порятунку не було. Хлорин важчий за повітря, і він легко проникає в підземні укриття. Багато хто з біженців говорив нашим експертам, що саме хімічні атаки змусили їх покинути Алеппо, тому що від них неможливо було сховатися.

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Як сподівається представник Human Rights Watch, відповідальні за злочини проти людяності в Сирії отримають покарання, зокрема завдяки доказам, зібраним міжнародними експертами. Відмова продовжити дію так званого Спільного механізму заохотить нові злочини.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода