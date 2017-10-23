В ООН голосуватимуть щодо продовження розслідування хімічних атак у Сирії – дипломати США

23 жовтня в ООН відбудеться голосування щодо продовження роботи інспекторів, які визначають, хто відповідає за напади із використанням хімічної зброї в Сирії. Про це повідомили американські дипломати на умовах анонімності.

Сполучені Штати поширили проект резолюції, який продовжує мандат Спільного слідчого механізму, підтримуваного ООН та Організацією за заборону хімічної зброї.

Ця резолюція може бути заветована Росією, яка заявила, що хоче перед голосуванням побачити звіт розслідувачів, який вони планують оприлюднити 26 жовтня. Мандат на проведення розслідування закінчиться в середині листопада, якщо не буде продовжений.

Росія, яка є союзником Сирії, висловила занепокоєння з приводу того, що співробітники Спільного слідчого механізму не провели ретельного розслідування квітневої газової атаки із застосування зарину в Хан-Шейхуні.

Сполучені Штати та їхні союзники в Раді безпеки стверджують, що той напад був здійснений літаками сирійського уряду, які вилетіли з аеродрому Шайрат. Росія та Сирія звинувачують у хімічній атаці в Хан-Шейхуні сирійські повстанські групи.