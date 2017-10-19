США наполягають на продовженні мандату інспекції, що розслідує хімічні атаки у Сирії

Сполучені Штати наполягають на якнайшвидшому голосуванні Ради безпеки ООН за розширення повноважень інспекційної групи, яка має визначити відповідальних за використання хімічної зброї в Сирії, проти чого заперечує Росія.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 18 жовтня заявила, що до розгляду пропонується резолюція, яка продовжить ще на один рік мандат спільної слідчої комісії ООН і Організації із заборони хімічної зброї (JIM). Вона закликала проголосувати за таке продовження до 26 жовтня, коли група доповість про те, хто відповідальний за токсичне розпилення після удару 4 квітня по місту Хан-Шейхун, коли загинули майже 90 цивільних громадян.

Гейлі заявила, що хоча у Рад безпеки «є велика підтримка» щодо запропонованого нею продовження мандату інспекції JIM, термін дії якого закінчується в середині листопада, вона очікує, що Росія не буде ухвалювати поспішного рішення щодо голосування.

Російський дипломат Михайло Ульянов, який очолює делегацію країни в комітеті з роззброєння Генсамблеї ООН, заявив минулого тижня, що Росія хоче дочекатися доповіді про напад на Хан-Шейхун, перш ніж ухвалювати рішення про продовження мандата інспекторів.

«Росія чітко дала зрозуміти, що якщо в доповіді буде звинувачення Сирії у нападі, Москва проголосує проти відновлення мандату JIM», – сказала Гейлі.

Сполучені Штати і їхні західні союзники в Раді безпеки ООН заявляли, що квітневий удар був здійснений сирійським урядовим літаком, який злетів з аеродрому Шайрат у Сирії. США у відповідь здійснили ракетний удар по цій базі. Росія і її союзник Сирія звинуватили у нападі сирійські повстанські групи.

«Нам необхідно забезпечити відповідальність за ці напади, в результаті яких загинули сотні невинних цивільних осіб, в тому числі діти, які спали або збиралися йти в школу», – заявила Гейлі.

Росія може скористатися своїм правом вето в Раді безпеки, щоб заблокувати оновлення повноважень JIM, фактично закривши десятки розслідувань смертельних хімічних атак у Сирії.

Інспектори JIM наприкінці червня встановили, що у Хан-Шейхуні був використаний нервово-паралітичний газ зарин, але ще треба визначити, ким він був застосований.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 18 жовтня погодився з тим, що мандат JIM має бути продовжений як «дуже важливий інструмент», роботу якого він підтримує.

В ООН заявили, що її інспектори вивчають понад 60 можливих випадків застосування хімічної зброї в Сирії в період з грудня 2015 року до кінця березня 2016 року.