Росія відкинула заклик США не блокувати розслідування щодо хімічної зброї в Сирії

Росія відкинула заклик США не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, міністр Сергій Лавров у перебігу телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном «наголосив на неприпустимості політизації» так званого Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї, нинішній мандат якого спливає 17 листопада.

Раніше 2 листопада ціла низка російських посадовців виступила з новою критикою останнього дослідження цього Спільного механізму, яке, зокрема, довело вину урядових збройних сил Сирії в хімічній атаці в сирійському місті Хан-Шейхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних мешканців.

Зокрема, чільний представник МЗС Росії Михайло Ульянов стверджував, ніби дані цього розслідування «луснули», бо, мовляв, вибух не могла спричинити бомба з сирійського бойового літака. Він назвав «дивним» те, що розслідування звернулося до незалежних експертів, а не до російських, із огляду на те, що сирійські літаки виготовлені в Росії.

Ульянов також стверджував, що сирійський літак узагалі не міг скинути бомбу на Хан-Шейхун, бо пролітав надто далеко від міста. Раніше Росія разом із Дамаском, навпаки, твердили, що сирійський літак дійсно скинув бомбу на Хан-Шейхун, який був під контролем опозиції, але заявляли, ніби той повітряний удар розбомбив завод чи склад хімічної зброї самої опозиції, що й спричинило отруєння.

А в Міністерстві оборони Росії раніше 2 листопада твердили, що кратер від вибуху хімічного боєприпасу в Хан-Шейхуні не могла спричинити авіабомба і що то був вибух пристрою, який стояв безпосередньо на землі.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, зі свого боку, звинуватив США в тому, що Вашингтон своїми заявами про необхідність продовжувати розслідування хімічних атак у Сирії засвідчує нехтування нормами роботи в цій сфері.

У США ввечері 1 листопада заявили, що «намагання Росії підірвати роботу Спільного механізму і ліквідувати його засвідчує бездушну неповагу до страждань і смертей, спричинених використанням хімічної зброї, і повну відсутність поваги до міжнародних норм».

«США благають Раду безпеки ООН поновити мандат Спільного механізму, щоб ми могли продовжити визначати призвідців цих жахливих атак і дати чіткий сигнал, що не потерпимо використання хімічної зброї», – заявили в Білому домі.

При цьому в адміністрації США звернули увагу, що Спільний механізм у своєму недавньому звіті «вже вчетверте… підтвердив, що сирійський режим використав хімічну зброю, і це наголошує на брутальному і жахливому варварстві Башара аль-Асада і робить той захист, який надає йому Росія, ще кричущішим».

Росія скористалася зі свого права вето і заблокувала в Раді безпеки ООН продовження мандату Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї ще 24 жовтня, напередодні оприлюднення його останнього наразі звіту.

26 жовтня Спільний механізм оприлюднив цей звіт, який, зокрема, склав вину за газову атаку в Хан-Шейхуні на владу Сирії. У звіті наведені численні докази того, що отруйний газ зарин, використаний для нападу, походив із сирійських урядових запасів, а не був саморобним продуктом повстанців, чи що кратер від вибуху боєприпасу могла спричинити тільки авіабомба, а не підрив якогось пристрою на землі. Розслідування також виключило версію про влучення урядовою авіацією Сирії в хімічну зброю самих повстанців: будівля, яку Москва й Дамаск називали «складом» чи «заводом» такої зброї, була насправді медпунктом.

Раніше Організація за заборону хімічної зброї провела і своє окреме розслідування, яке виявило свідчення, що напад, унаслідок якого загинули не менш ніж 87 мирних мешканців, серед них принаймні 30 дітей і багато жінок, і ще сотні потерпіли, вчинили з застосуванням зарину сирійські урядові сили.

І влада Сирії, і її союзник Росія, попри всі докази, продовжують заперечувати ці висновки, як і попередні звинувачення режиму в Дамаску в застосуванні хімічної зброї.

У попередніх розслідуваннях Спільного механізму вже було доведено принаймні три випадки застосування зарину сирійськими урядовими військами у 2014–2015 роках, а також застосування гірчичного газу екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Спільний механізм розслідування був створений Радою безпеки ООН 2015 року, 2016-го його діяльність продовжили ще на рік.

Тим часом іще з 2011 року діє ще один схожий механізм – Комісія ООН для розслідувань щодо Сирії. Як мовилося у звіті цієї комісії на початку вересня, вже 14-му від початку її роботи, зокрема, інцидент у Хан-Шейхуні є одним із найпереконливіших за доказами використання хімічної зброї військами сирійського режиму.

Загалом у цьому звіті нараховано 33 випадки застосування в Сирії хімічної зброї, починаючи від 2011 року, і 27 із цих нападів, за даними розслідування, здійснили саме сирійські урядові війська.