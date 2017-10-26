Звіт ООН склав вину за газову атаку в Хан-Шейхуні на владу Сирії

Звіт спеціального розслідування ООН щодо хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних мешканців, склав за неї вину на урядові сили Сирії.

«Розслідування впевнене, що Сирійська Арабська Республіка відповідальна за застосування зарину в Хан-Шейхуні 4 квітня 2017 року», – мовиться, серед іншого, у звіті Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо хімічних атак у Сирії.

Раніше Організація за заборону хімічної зброї провела і своє окреме розслідування, яке виявило свідчення, що напад, унаслідок якого загинули не менш ніж 87 мирних мешканців, серед них принаймні 30 дітей і багато жінок, і ще сотні потерпіли, вчинили з застосуванням зарину сирійські урядові сили.

24 жовтня Росія скористалася зі свого права вето в Раді безпеки ООН і заблокувала ухвалення резолюції, що мала на меті продовжити ще на рік роботу цього спільного розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Цей випадок став уже дев’ятим, коли Росія використала право вето в ООН на захист сирійського режиму.

Наразі повноваження Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо Сирії збігають 17 листопада.

За всіма наявними й раніше даними, напад хімічною зброєю на місто Хан-Шейхун, що в той час перебувало під контролем опозиції, здійснила авіація урядових сил режиму президента Сирії Башара аль-Асада. І офіційний Дамаск, і Москва відкинули ці результати і твердили, ніби урядова авіація лише зруйнувала склад чи завод хімічної зброї самих повстанців, що і спричинило отруєння. Фахівці з хімічної зброї відкинули таку версію як неймовірну через високу якість отруйної хімічної речовини, якої можна досягти лише у промислових умовах виробництва, але не в напівпідпільних.

У попередніх розслідуваннях цього спільного механізму вже було доведено принаймні три випадки застосування зарину сирійськими урядовими військами у 2014–2015 роках, а також застосування гірчичного газу екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Росія, яка підтримує владний режим Сирії, вже не раз критикувала ці розслідування; сирійська влада теж заперечувала, що вдавалася до хімічної зброї.

Спільний механізм розслідування був створений Радою безпеки ООН 2015 року, 2016-го його діяльність продовжили ще на рік.

Тим часом іще з 2011 року діє ще один схожий механізм – Комісія ООН для розслідувань щодо Сирії. Як мовилося у звіті цієї комісії на початку вересня, вже 14-му від початку її роботи, зокрема, інцидент у Хан-Шейхуні є одним із найпереконливіших за доказами використання хімічної зброї військами сирійського режиму.

Загалом у цьому звіті нараховано 33 випадки застосування в Сирії хімічної зброї, починаючи від 2011 року, і 27 із цих нападів, за даними розслідування, здійснили саме сирійські урядові війська.