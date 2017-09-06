ООН: війська уряду Сирії використали хімічну зброю майже три десятки разів

Війська влади президента Сирії Башара аль-Асада в перебігу громадянської війни в цій країни вдавалися до використання хімічної зброї майже три десятки разів, серед того і для вбивчого нападу у квітні, заявила комісія ООН, що розслідує воєнні злочини в Сирії.

Як мовиться в найсвіжішому звіті Комісії ООН для розслідувань щодо Сирії, одні з найпереконливіших доказів цього стосуються хімічної атаки 4 квітня по контрольованому супротивниками Асада місту Хан-Шейхун, унаслідок якої загинули майже 90 цивільних мешканців, переважно жінок і дітей.

За даними розслідування, удар по місту в контрольованій повстанцями частині провінції Ідліб здійснив бойовий літак урядових військ, який скинув боєприпаси з отруйним газом зарином. Голова комісії Паулу Піньєйру виключив можливість вини за цей напад самих повстанців, про яку твердить влада Асада.

У звіті, вже 14-му від часу початку роботи комісії 2011 року, нараховано за цей період 33 випадки застосування хімічної зброї, з них 27 нападів здійснили саме урядові війська.

Призвідники ще шести нападів достеменно не встановлені. Раніше повідомляли, що принаймні за деякі з них відповідальне екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Напад у Хан-Шейхуні, що спричинив значне число загиблих і ще понад півтисячі потерпілих, викликав міжнародне обурення. На Заході відразу заявляли, що винні сили урядового режиму. США у відповідь здійснили ракетний удар по урядовій військово-повітряній базі Шайрат, із якої, за даними США, злетіли літаки з хімічною зброєю.

Уряд Асада весь час заперечує, що використовує хімічну зброю. Зокрема, у випадку з Хан-Шейхуном офіційний Дамаск твердив, що його повітряний удар просто знищив завод і склад хімічної зброї самих повстанців; фахівці вже заявляли, що з аналізів, узятих у потерпілих і загиблих, випливає використання зарину промислового, а не напівпідпільного виробництва.

2013 року влада Сирії погодилася на міжнародну домовленість про те, щоб віддати її запаси хімічної зброї на знищення. Але підтверджень того, що були ліквідовані всі такі запаси, немає. І після завершення цієї операції надходять повідомлення про застосування такої зброї сирійськими урядовими військами.