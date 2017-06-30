У хімічній атаці в Сирії був використаний газ зарин – ООН

Нервово-паралітичний газ зарин був використаний у сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня в смертельному нападі, жертвами якого стали понад 90 людей. Про це з посиланням на доповідь Організації за заборону хімічної зброї повідомляють дипломати ООН.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що доповідь «підтверджує те, що ми вже знали: хімічна зброя використовувалася проти сирійського народу». «Тепер, коли ми знаємо безперечну правду, ми чекаємо незалежного розслідування, щоб точно підтвердити, хто був відповідальним за ці жорстокі напади, щоб ми могли знайти справедливість для жертв», – додала Гейлі.

Доповідь Організації за заборону хімічної зброї буде використана слідчим органом ООН у розслдуванні з метою ідентифікувати злочинців.

Президент США Дональд Трамп через кілька днів після оприлюднення кадрів загибелі дітей внаслідок хімічної атаки наказав завдати ударів по сирійській авіабазі, яка, за його даними, була використана для нападу на Хан-Шейхун.

Цього тижня Пентагон заявив, що має докази ймовірної підготовки урядових сил Сирії до нової хімічної атаки, і закликав режим Асада утриматися від таких дій.