Правозахисники: сирійські війська взяли під контроль Дейр-ез-Зор

Сирійські урядові війська і їхні союзники встановили повний контроль над містом Дейр-ез-Зор, повідомляє Сирійський центр спостереження за правами людини, який базується в Лондоні.

За даними правозахисників, сирійські сили ще «зачищають» окремі райони міста, утримувані бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Наступ сирійських сил на Дейр-ез-Зор почався у вересні. Підтримку їм надавали російські військові, а також підтримувані Іраном бійці і бойовики ліванського шиїтського воєнізованого екстремістського руху «Хезболла».

Від 2014 року більша частина міста перебувала під контролем «Ісламської держави» – за винятком однієї частини, де протягом трьох років перебували сирійські сили і 93 тисячі цивільних.

Багата на нафту провінція Дейр-ез-Зор стала останнім епіцентром війни проти ісламістів.

Боротьбу з радикальними ісламістами в Сирії веде міжнародна коаліція на чолі з США. Коаліція підтримує сили сирійської демократичної опозиції. Російська військова кампанія в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. Коаліція неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада, якого країни Заходу звинувачують в масових порушеннях прав людини. За інформацією Reuters, від початку 2017 року загинули понад 130 росіян. За даними Міноборони Росії, за два роки російської операції в Сирії загинули близько 40 військових.