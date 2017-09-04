Державні ЗМІ Сирії: армія і союзники наблизилися до оточеного «Ісламською державою» Дейр-ез-Зора

У Сирії державні засоби інформації повідомили, що урядові війська і їхні союзники впритул наблизилися до міста Дейр-ез-Зора на сході країни, частину якого контролюють урядові сили, що їх уже три роки утримують в облозі бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава».

За повідомленням державного телебачення, сили, що йдуть у наступ, перебувають уже на відстані трьох кілометрів від контрольованої урядовими силами частини міста; державне агентство SANA заявило про «крах» оборони бойовиків у цій місцевості.

Ліванський шиїтський воєнізований рух «Хезболла», бойовики якого воюють на боці владного режиму Сирії, зі свого боку, повідомив, що його сили прямують до оточеного екстремістами окремого анклаву урядових сил на військово-повітряній базі на околиці Дейр-ез-Зора.

Угруповання «Ісламська держава» наразі захопило близько половини міста, іншу його частину і окремо військову базу на околиці утримують урядові війська. Дейр-ез-Зор є центром сирійської нафтової промисловості.

За оприлюдненими в серпні оцінками ООН, в підконтрольній сирійському урядові частині Дейр-ез-Зора залишалися 93 тисячі цивільних мешканців. Постачання оточених частин міста здійснюють скиданням вантажів із повітря.

Захоплені бойовиками частина міста і значна частина довколишньої однойменної провінції залишаються по суті останнім значним бастіоном «Ісламської держави» в Сирії. Місто Ракка, яке бойовики називають своєю «столицею», вже повністю оточене силами підтримуваної США коаліції загонів сирійських курдів і їхніх місцевих союзників. Частина Ракки вже визволена від екстремістів.