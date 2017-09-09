Армія Сирії і союзники відбили в ісламістів нафтове родовище

Сирійська армія та її союзники відбили 9 вересня у екстремістського угруповання «Ісламська держава» нафтове родовище неподалік міста Дейр ез-Зур на сході країни, повідомляють державні ЗМІ.

Як передає група моніторингу «Сирійської обсерваторії з прав людини, урядові війська також захопили частину головної автомагістралі, яка сполучала Дейр ез-Зур із містом Аль-Маядін, нижче за течією вздовж річки Євфрат, звідки відступили бойовики-ісламісти.

Повідомляється, що таке просування блокує потенційне отримання ісламістами підтримки з Аль-Маядіна, розташованого неподалік іракського кордону.

Багата на нафту провінція Дейр-ез-Зур стала останнім епіцентром війни проти ісламістів.

Цього тижня сирійські війська та їхні союзники, підтримувані іранцями, досягли Дейр-ез-Зура, порушивши майже трирічне панування ісламістів в проурядових частинах міста. Урядові сили намагаються дістатися до найближчої авіабази, все ще оточеної бойовиками.

Недавні завоювання сирійської армії чинять тиск на угруповання «Ісламська держава», яке займає більшу частину провінції Дейр-ез-Зур і половину однойменного міста, а також окремі райони біля міст Хама і Хомс на сході Сирії.