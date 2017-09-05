Влада Сирії оголосила про зняття облоги екстремістів із міста Дейр-ез-Зора

У Сирії державні засоби інформації повідомили, що урядові війська і їхні союзники прорвали більш ніж дворічну облогу міста Дейр-ез-Зора, частини якого в оточенні екстремістського угруповання «Ісламська держава» весь цей час утримували урядові сили.

Державне агентство SANA, зокрема, повідомили, що армія і союзні їй ополчення з’єдналися з оточеними військовими на військовій базі 137-ї бригади на околиці Дейр-ез-Зора. Таким чином, було деблоковано й частину самого міста, яку контролюють урядові сили.

Наразі в облозі ще лишається інша частина міста разом із аеропортом і військово-повітряною базою, відрізана від першої.

Угруповання «Ісламська держава» тим часом контролює решту Дейр-ез-Зора, близько половини території міста, а також значні частини довколишньої однойменної провінції, що є центром сирійської нафтової промисловості.

У боях за ці території, що залишаються по суті останнім значним бастіоном «Ісламської держави» в Сирії, разом із сирійськими урядовими військами беруть участь і неформальні ополчення, що воюють на боці уряду, бойовики ліванського шиїтського воєнізованого екстремістського руху «Хезболла», а також військові Росії. У понеділок Міністерство оборони Росії повідомило про загибель у провінції Дейр-ез-Зор чергових двох російських військовослужбовців.

У місті Ракка, більш як за сто кілометрів на північних захід від Дейр-ез-Зора, яке бойовики називають своєю «столицею», останні утримувані ними квартали повністю оточені силами підтримуваної США коаліції загонів сирійських курдів і їхніх місцевих союзників. Значна частина Ракки вже визволена від екстремістів.