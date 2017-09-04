Міноборони Росії заявило про загибель іще двох російських військових у Сирії

Міністерство оборони Росії заявило, що в Сирії загинули ще двоє російських військовослужбовців-контрактників.

За повідомленням, автоколону, яку вони супроводжували, обстріляли з мінометів бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Один росіянин загинув на місці, інший помер від поранень, несумісних із життям, у шпиталі, мовиться в повідомленні. Коли це сталося, не сказано, як і не названі імена загиблих.

Командування подало загиблих на посмертне нагородження, додали в міністерстві.

Провінція Дейр-ез-Зор є нині місцем боїв сил режиму президента Сирії Башара аль-Асада і його союзників, яких підтримує своїми військами й Росія, за визволення однойменного міста, центру провінції, з облоги екстремістів. Частину міста Дейр-ез-Зора вже три роки утримують в облозі бойовиків урядові війська.

Тільки за офіційними даними, за 2017 рік у Сирії загинули не менш ніж 12 російських військових, разом із нинішніми двома, а з початку воєнної кампанії Москви в цій країні – не менш ніж 34.

Тим часом, за даними агентства Reuters, російська офіційна статистика занижена принаймні вчетверо, і з початку цього року в Сирії загинуло не менше ніж сорок російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній разом: 21 боєць приватних компаній, яких у Москві взагалі не рахують, 17 кадрових військовослужбовців і ще двоє, статус яких не встановлений; ці дані були оприлюднені напередодні і не враховують іще кількох втрат останніх тижнів.