Сирія: Асад подякував Росії, Ірану та «Хезболлі» за підтримку

Президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що його армія, завдяки допомозі союзників, включно з Росією, Іраном та ліванським рухом «Хезболла», зруйнувала спроби Заходу скинути його уряд.

«Їхня пряма підтримка – політично, економічно і військово – зробила можливими більші успіхи на полі бою і зменшила втрати і тягарі війни», – заявив Асад під час телепередачі 20 серпня.

Проте він наголосив, що «битва триває», і говорити про перемогу в громадянській війні, яка почалася в його країні 6 із половиною років тому, ще надто рано.

Асад сказав, що не буде відновлення дипломатичних зв’язків чи інших форм співпраці з країнами, які підтримують «терористів» у Сирії. Сполучені Штати та більшість європейських країн закрили свої посольства в Дамаску після того, як у 2011 році уряди почали придушувати акції протестувальників.

Башар аль-Асад також висловив підтримку низки ініціатив Москви щодо припинення обстрілів, заявивши, що Дамаск «зацікавлений в їхньому успіху».

У той же час він розкритикував пропозиції США щодо «безпечних зон», які президент США Дональд Трамп раніше цього року сподівався розвинути за спільною ініціативою з Москвою.

За словами Асада, такі зони «лише покриватимуть терористів».

Президент США Дональд Трамп у січні заявив, що він прагне створити спеціальні зони, де сирійці, що рятуються від війни, можуть жити в безпеці від бойових дій, а не тікати з країни, щоб стати біженцями в Сполучених Штатах чи Європі. Трамп доручив відповідним американським відомствам опрацювати деталі плану.

США заявляють, що готові до співпраці з Росією у врегулюванні сирійської кризи. При цьому США, як і ще низка країн, весь Європейський союз і Ліга арабських держав, визнали саме сирійську опозицію законним представником сирійського народу.

Внаслідок війни в Сирії, що триває з початку 2011 року, загинули сотні тисяч людей, мільйони інших були змушені залишити свої домівки.