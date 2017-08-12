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12 Серпень 2017, Київ 17:07
Новини | Міжнародні

Сирія: Невідомі застрелили сімох волонтерів «Білих шоломів»

Волонтери «Білих шоломів» шукають постраждалих після повітряного бомбардування у Тішріні, 22 лютого 2017

Невідомі нападники застрелили сім членів гуманітарної організації «Сирійська цивільна оборона», відомої також як «Білі шоломи» вранці 12 серпня під час рейду на їхню базу в північно-західній Сирії.

Семеро волонтерів були вбиті пострілом в голову.

«Центр цивільної оборони в Сарміні був метою збройного нападу невідомих нападників, в результаті якого загинули сім волонтерів. Було вкрадено два мікроавтобуси, кілька білих шоломів та гучномовці», – йдеться в заяві організації.

Британська Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що це все виявилось, коли наступна зміна прийшла на роботу і знайшла тіла своїх колег.

«Білі шоломи» працюють над порятунком мирних жителів у Сирії з 2013 року. Уряд президента Башара Асада та його союзник Росія звинувачують їх в тому, що вони є інструментами своїх міжнародних донорів.

У 2016 році вони були номіновані на Нобелівську премію миру.

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