Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Червень 2017, Київ 07:30
Новини | Міжнародні

США: режим Асада може готувати нову хімічну атаку в Сирії

Речник Білого дому Шон Спайсер

Білий дім заявив, що сирійський уряд може вести підготовку до ще однієї атаки із застосуванням хімічної зброї. Вашингтон попередив, що режим Асада «заплатить високу ціну», якщо це станеться.

У повідомленні Білого дому 26 червня йдеться, що нинішні дії урядових сил Сирії є подібними до тих, які передували хімічній атаці 4 квітня, в результаті якої загинули десятки цивільних. Тоді це спонукало президента США Дональда Трампа застосувати удар крилатими ракетами по сирійській авіабазі.

«Якщо президент Сирії Башар Асад здійснить нову акцію масового вбивства з застосуванням хімічної зброї, він і його військові платитимуть високу ціну», – відзначив речник Білого дому Шон Спайсер.

Трамп наказав атакувати аеродром Шайрат у квітні – після того, як заявив, що внаслідок здійсненої урядом Асада хімічної атаки загинули щонайменше 70 людей. Сирія заперечує здійснення нападу із застосуванням хімічної зброї. Той удар далі погіршив відносини Вашингтона з Москвою, яка повітряними ударами підтримує Асада в шестирічній громадянській війні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG