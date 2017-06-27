США: режим Асада може готувати нову хімічну атаку в Сирії

Білий дім заявив, що сирійський уряд може вести підготовку до ще однієї атаки із застосуванням хімічної зброї. Вашингтон попередив, що режим Асада «заплатить високу ціну», якщо це станеться.

У повідомленні Білого дому 26 червня йдеться, що нинішні дії урядових сил Сирії є подібними до тих, які передували хімічній атаці 4 квітня, в результаті якої загинули десятки цивільних. Тоді це спонукало президента США Дональда Трампа застосувати удар крилатими ракетами по сирійській авіабазі.

«Якщо президент Сирії Башар Асад здійснить нову акцію масового вбивства з застосуванням хімічної зброї, він і його військові платитимуть високу ціну», – відзначив речник Білого дому Шон Спайсер.

Трамп наказав атакувати аеродром Шайрат у квітні – після того, як заявив, що внаслідок здійсненої урядом Асада хімічної атаки загинули щонайменше 70 людей. Сирія заперечує здійснення нападу із застосуванням хімічної зброї. Той удар далі погіршив відносини Вашингтона з Москвою, яка повітряними ударами підтримує Асада в шестирічній громадянській війні.