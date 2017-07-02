Сирія: внаслідок вибуху в Дамаску загинули щонайменше 20 людей

Міністерство закордонних справ Сирії повідомляє, що в Дамаску загинули щонайменше 20 людей, десятки людей поранені у результаті вибуху, здійсненого смертником.

Напад стався першого робочого дня після свята Ід-аль-Фітр – закінчення Рамадану. 2 липня вранці сили безпеки виявили трьох самогубців, двоє з яких здійснили вибухи при в’їзді в місто. Третій зміг проникнути в Дамаск і підірвав себе після того, як його оточили, це призвело до загибелі і поранення кількох людей.

Державне телебачення заявило, що смертники мали намір здійснити напади у ділових районах.

Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за напад.