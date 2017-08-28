Росія: активісти виявили загибель іще одного росіянина в Сирії

Незалежна група розслідувань Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в російських соціальних мережах дані про чергового загиблого в Сирії військового з Росії, Олександра Ягофарова з Оренбурга.

Як повідомляли на міському сайті orenday.ru, на який посилається CIT, родичі Ягофарова розповіли, що він загинув у Сирії 11 серпня внаслідок підриву його автомобіля на фугасі. Похорон військовослужбовця відбувся аж 27 серпня. CIT вважає, що Ягофаров був членом приватної військової компанії «Вагнер», бо Міністерство оборони Росії не повідомляло про його загибель.

У Міноборони Росії тим часом відреагували на це повідомлення заявою, що інформація про загибель у Сирії російського військового не відповідає дійсності, і в той період ніяких втрат серед російських військовослужбовців у Сирії не було. Це вочевидь може свідчити про правдивість припущення CIT, що загиблий дійсно не був військовослужбовцем Збройних сил Росії

За офіційними даними, 2017 році в Сирії загинуло тільки 10 російських військових. За даними агентства Reuters, із початку цього року в Сирії загинуло не менше ніж сорок російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній разом. Міноборони Росії і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков побічно визнали наявність російських «добровольців» у Сирії.