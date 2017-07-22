Грицак: у Сирію поїхали понад 500 росіян, які воювали на Донбасі

У Служби безпеки України є інформація про понад півтисячі громадян Росії, які після участі у бойових діях на Донбасі поїхали воювати у Сирію, заявив під час брифінгу керівник відомства Василь Грицак.

«Звертаю увагу, що мова йде не про офіційний російський військовий контингент в Сирії. Це найманці Міністерства оборони Російської Федерації під ширмою приватної військової компанії «Вагнера» або контрактники, такі як (Віктор – ред.) Агеєв», – зазначив він.

За словами Грицака, йдеться, зокрема, про спецпризначенців, десантників та морських піхотинців.

Голова СБУ з посиланням на дані очолюваного ним відомства повідомив, що Росія втратила 124 своїх громадяни під час бойових дій у Сирії.

У травні цього року російська агенція «РБК», яка відслідковує офіційно визнані загибелі російських військових у Сирії, повідомляла про понад 30 загиблих військовослужбовців. Агентство «Ройтерз» теж намагалося зібрати дані про загиблих у Сирії російських військових, стверджуючи, що офіційна статистика занижена принаймні вчетверо; в Міноборони Росії це заперечили.

Крім того, за повідомленнями, у війні в Сирії на боці військ режиму президента Башара аль-Асада також беруть участь найманці з Росії, члени так званих приватних військових компаній, що не є військовослужбовцями Збройних сил чи інших силових структур Росії і направляються туди неофіційно. Їхня загибель у Сирії не обліковується ніяк і відома головно з повідомлень у соцмережах. Припускають, що таких загиблих у Сирії росіян може бути до двох сотень.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».