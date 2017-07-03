Фейгін не виключає обмін Сущенка на росіянина Агеєва

Росіянина Віктора Агеєва, затриманого у зоні бойових дій на Донбасі, після суду можуть обміняти на українського журналіста Романа Сущенка, утримуваного в Росії, припускає адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«Не варто це очікувати швидко – Агеєва затримали зі зброєю в руках під Луганськом, має відбутися слідство, має відбутися суд, який винесе вирок і з’явиться можливість процесуальних процедур, які ми називаємо обміном, а фактично це взаємне помилування. Таким чином вирішення питання двох долей, з одного боку – військовослужбовця Агеєва, якщо його помилує президент Порошенко і, наприклад, мого підзахисного Сущенка, якого міг би помилувати після суду Путін», – сказав Марк Фейгін в коментарі Радіо Свобода.

Адвокат зауважив, що історія з Агеєвим стала публічною і схожа на історію росіян Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва, яких обміняли на Надію Савченко.

«Мати Агеєва дала інтерв’ю «Новой газете», тим самим створивши у внутрішньому медіапросторі деяке питання, за схожим сценарієм розвивалася ситуація з Александровим і Єрофеєвим, відносно того, що росіяни своїх не кидають, виникає деякий ідеологічний наратив, мовляв давайте виручати, давайте рятувати», – додав Марк Фейгін.

На його думку, можливий обмін Агеєва у Росії використають в пропагандистських цілях, зважаючи на президентські вибори у березні 2018 року.

Міністр оборони України Степан Полторак раніше заявляв, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії «підтверджено документами, знайденими при ньому».

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва у випадку з Віктором Агеєвим вживатиме «заходів захисту, як це робить щодо всіх своїх громадян».

Міноборони Росії спростовує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.

Про те, що російський військовий Віктор Агеєв потрапив у полон під Луганськом, повідомила 27 червня російська служба BBC.