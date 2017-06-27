Сущенку продовжили арешт до 30 вересня – адвокат

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня, повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Він додав, що таке рішення суд ухвалив за клопотанням слідства.

«Російський суд – це не місце, де варто чекати сюрпризів», – написав Фейгін у Facebook.

Раніше цього місяця адвокат повідомив, що Сущенкові призначили психіатричну експертизу, яка, ймовірно, проходитиме у липні.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.