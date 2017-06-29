Полторак: щодо російського контрактника Агеєва ведеться слідство

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасу російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу.

За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії «підтверджено документами, знайденими при ньому».

«Я не розумію, чому Росія спростовує приналежність захопленого до російських збройних сил», – сказав Полторак, слова якого цитує РБК, 29 червня після зустрічі з міністрами НАТО.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва у випадку з Віктором Агеєвим вживатиме «заходів захисту, як це робить щодо всіх своїх громадян».

Раніше у четвер російська «Новая газета» опублікувала звернення матері Агеєва з проханням допомогти у звільненні її сина. Депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський попросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу перевірити інформацію щодо Віктора Агеєва.

Раніше Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявивши, що він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.

Про те, що російський військовий Віктор Агеєв потрапив у полон під Луганськом, повідомила 27 червня російська служба BBC.

За даними української сторони, на Донбасі воюють щонайменше п’ять тисяч кадрових російських військових.

Кремль офіційно відкидає участь російської сторони у конфлікті на Донбасі.