МЗС України вкотре вимагає від Росії звільнити Сущенка

Міністерство закордонних справ України протестує проти продовження російським судом арешту українського журналіста Романа Сущенка й укотре вимагає його негайного звільнення і повернення в Україну.

«Безпідставне утримування Романа Сущенка під вартою в Російській Федерації за фіктивним обвинуваченням та політично вмотивований характер розгляду справи у суді переконливо свідчать про відсутність у цій країні системи правосуддя та забезпечення права на справедливий суд», – йдеться в заяві МЗС.

Крім того, зовнішньополітичне відомство України закликало світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити «всіх можливих заходів з метою звільнення і повернення в Україну її громадян, які незаконно утримуються на території Росії за сфальсифікованими політично вмотивованими обвинуваченнями».

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви 27 червня продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.