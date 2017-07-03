Адвокат: суд у Росії 13 липня розгляне скаргу на продовження арешту Сущенка

Московський міський суд 13 липня розгляне скаргу захисту на продовження терміну арешту затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, повідомляє адвокат Марк Фейгін.

«Розгляд скарги захисту на рішення про продовження терміну утримання під вартою Сущенка відбудеться в Мосміськсуді 13 липня о 10:10 в залі 327», – написав захисник 3 липня в Twitter.

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви 27 червня продовжив термін утримання під вартою Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.