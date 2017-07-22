Грицак: Україна передала до Гааги тисячі сторінок з доказами агресії Росії на Донбасі та в Криму

Україна передала в Міжнародний суд ООН у Гаазі тисячі сторінок задокументованих доказів агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Як ви знаєте, Україна ініціювала позов до Міжнародного суду ООН щодо підтримки Російською Федерацією тероризму на сході нашої країни. Ми передали тисячі сторінок документів, документальних доказів злочинів Російської Федерації на Донбасі та в Криму», – сказав Грицак.

За його словами, агресивні дії сусідньої країни проявляються через участь її збройних сил у бойових діях на Донбасі, окупації Криму, штучній інспірації російськими спецслужбами суспільно-політичних конфліктів в Україні, інформаційній війні тощо.

«Всі документи свідчать, що вищим керівництвом Росії розгорнута цілеспрямована широкомасштабна робота, щоб будь-яким чином знищити українську державу», – додав Грицак.

Попри наявність документів, а також затримання кадрових російських військових, серед яких Володимир Старков, Євген Єрофєєв, Олександр Александров, російські офіційні особи продовжують заперечувати ці факти, сказав очільник СБУ.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, що працює у нідерландській Гаазі, щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму (зокрема, Росія має скасувати заборону Меджлісу), але не задовольнив щодо Донбасу. Водночас суд узяв до розгляду обидва провадження.

У травні заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляє уряд України на слуханнях у Гаазі, повідомила, що Міжнародний суд ООН дав Україні рік та місяць для подання документів про дії російської сторони. Цей термін закінчується 12 червня 2018 року.