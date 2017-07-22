У Старобільську відбувається зустріч Агеєва з матір’ю – голова СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що у суботу в місті Старобільськ Луганської області відбувається зустріч затриманого у червні на сході України громадянина Росії Віктора Агеєва з його матір’ю, яка просила українську владу дозволити таку зустріч. Про це Грицак повідомив на брифінгу у Києві.

«Ми закликаємо матір Агеєва після зустрічі з сином звернутися до президента Російської Федерації щодо звільнення усіх українських військових, всіх заручників, яких утримують в ОРДЛО», – сказав Грицак.

Він повідомив, що зустріч була дозволена «з огляду на позицію матері». Жінка, як зазначив Грицак, в'їхала на територію України з Білорусі.

«Ми це дозволили для того, щоб звернутися до усіх росіян, «яких там немає», щоб їхні родичі, родичі тих, хто ще є живий, і тих, хто загинув, просто схаменулися, або покликали своїх батьків, братів, синів назад в Росію з України, або просто розвернули кампанію проти того, щоб напрявляли сюди найманців», – додав голова СБУ.

За його словами, на окупованих територіях Донбасу в заручниках нині утримуються 134 людини, в окупованому Криму – десятки кримськотатарських активістів.

Напередодні стало відомо, що мати затриманого російського контрактника Віктора Агєєва Світлана Агєєва у супроводі журналіста російської «Новой газеты» в’їхала на українську територію поїздом. Раніше жінка звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням помилувати її сина.

Агеєва заявила, що готова взяти участь у переговорах з обміну її сина на «якогось українського громадянина і солдата».

Міністр оборони України Степан Полторак раніше заявляв, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії, «підтверджено документами, знайденими при ньому».

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.