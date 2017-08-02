Міноборони Росії заперечує зростання втрат у Сирії серед своїх військових

Міністерство оборони Росії заперечує різке зростання втрат у Сирії серед російських військових, про що раніше повідомило агентство Reuters. Офіційний представник відомства генерал-майор Ігор Конашенков звинуватив видання у спробі дискредитувати операцію російських військ.

Представник російського військового відомства також заявив, що такі повідомлення ЗМІ намагаються видати за російських військовослужбовців «приватних осіб, що не мають відношення до Збройних сил і тим більше до операції в Сирії».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, зі свого боку, заявив, що якщо в Сирії і є «якісь російські громадяни у вигляді добровольців і так далі», то вони перебувають там не по лінії держави і Міністерства оборони. Він також заявив, що Кремль не буде перевіряти офіційні дані військових про втрати за час операції в Сирії.

За даними Reuters, від початку 2017 року в Сирії загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових спеціалістів. Таким чином, пише агентство, втрати за цей рік значно зросли в порівнянні з попередніми 15 місяцями російської військової кампанії в Сирії, коли загинули щонайменше 36 громадян громадян Росії.