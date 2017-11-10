Білий дім каже, що переговорів Трампа з Путіним не планують, але президенти «можуть перестрітися і привітатися» у В’єтнамі 

У президента США Дональда Трампа не заплановано переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у межах саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В’єтнамі, але вони можуть побачитися і порозмовляти, сказала прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс.

«Щодо зустрічі з Путіним, то така зустріч ніколи не була підтверджена, і через розбіжності у розкладах обидвох сторін її не буде, – написала речниця у заяві для журналістів. – Офіційної зустрічі чи чогось іншого у розкладі немає».

Але подальші формулювання у заяві припускають можливість неофіційної розмови під час подій на саміті в місті Дананґ.

Вони перебуватимуть в одному місці. Чи можуть вони перестрітися? Звичайно

«Вони перебуватимуть в одному місці. Чи можуть вони перестрітися і привітатися? Звичайно, це ймовірно і можливо», – пише далі Гакабі Сандерс. «Але коли йдеться про плановану офіційну зустріч, то такого у розкладі немає, і ми її не передбачаємо».

Суперечливі сигнали

Російська агенція «РИА Новости» у п’ятницю поширювала протилежну інформацію, висловлюючи надії на змістовну зустріч.

В одному з повідомлень йшлося: «Кремль говорить, що над можливістю зустрічі Путіна і Трампа на саміті АТЕС ще працюють».

Раніше російська сторона оприлюднювала суперечливі погляди стосовно можливості зустрічі. Кремлівський радник Юрій Ушаков сказав російським ЗМІ, що переговори відбудуться, але агенція Reuters цитувала речника Путіна Дмитра Пєскова з доповненням до тієї заяви про обговорення «можливості» зустрічі.

У дорозі на саміт державний секретар США Рекс Тіллерсон сказав, що бачив російські повідомлення, але додав, що жодних домовленостей немає.

У короткому коментарі Тіллерсон сказав, що США прагнуть поступу в низці питань, але у проведенні зустрічі не буде сенсу, якщо, на їхню думку, не буде можливості досягнення поступу.

Напередодні Тіллерсон визнав, що Москва ти Вашингтон працюють «за лаштунками» щодо низки питань. Але він висловив сумніви щодо того, чи зараз треба проводити зустріч – другу після переговорів у липні на саміті «Групи двадцяти» у Німеччині.

Переговори у Гамбурзі

Та зустріч у Гамбурзі тривала дві години – вдвічі довше, ніж було заплановано. В адміністрації казали, що Трамп вимагав від Путіна відповідей щодо звинувачень про російське втручання в американські вибори.

Згодом було повідомлено, що в той же день два президенти неофіційно розмовляли під час вечері, і що на тій розмові був присутній лише російський перекладач.

Але відтоді відносини між Москвою та Вашингтоном погіршились. У серпні Трамп неохоче підписав новий пакет санкцій Конгресу щодо Росії. Кремль відповів вимогою скоротити чисельність американських дипломатичних працівників у Росії.

Трамп минулими вихідними сам говорив про можливість зустрічі у В’єтнамі репортерам у президентську літаку, висловивши бажання просити Путіна сприяння у тиску на Північну Корею. Він також говорив про можливість такої зустрічі після переговорів з президентом Китаю у Пекіні.