Трамп їде в 11-денний тур Азією на тлі загострення відносин із Північною Кореєю

Президент США Дональд Трамп 3 листопада вирушив в 11-денне турне країнами Азії на тлі загострення відносин із Північною Кореєю через її ядерну і ракетну програми.

3 листопада Трамп зупиниться на Гаваях, після чого вирушить до Японії. Туди він прибуде 5 листопада.

У турне президента США також будуть Південна Корея, Китай, В’єтнам і Філіппіни. Передбачається, що головною темою зустрічей Трампа в цих країнах стане ситуація навколо Північної Кореї.

У В’єтнамі Трамп візьме участь у форумі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде 10-11 вересня. У саміті також братиме учатьс президент Росії Володимир Путін. Його речник Дмитро Пєсков заявив 3 листопада, що не відкидає можливого проведення зустрічі між двома президентами.

Крім того, Трамп відвідає Філіппіни, де візьме участь у зустрічі лідерів країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Поїздка триватиме до 14 листопада і буде найдовшою поїздкою американського президента за останні 25 років.