Трамп і Путін потисли руки на саміті АТЕС

Президент США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін потисли один одному руки і обмінялися привітаннями, коли лідери зібралися для групового фото насаміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В’єтнамі.

Раніше 10 листопада речниця Білого дому Сара Сандерз заявила, що Трамп не проводитиме окремої зустрічі з Путіним на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництваоскільки робочі графіки обох лідерів на саміті не збігаються.

Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що протокольні служби продовжують обговорення можливості повноцінної зустрічі президентів Росії і США у кулуарах саміту АТЕС у В’єтнамі.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Єдина зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.