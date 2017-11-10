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10 Листопад 2017, Київ 19:23
Відео

Меланія Трамп прогулялася по Великому китайському муру (відео)

Меланія Трамп прогулялася по Великому китайському муру (відео)
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У той час, як президент США Дональд Трамп полетів до В’єтнаму на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), Меланія Трамп у п’ятницю вирішила провести час як туристка. 47-річна колишня модель відвідала одну з головних світових пам’яток – Великий китайський мур. Перша леді США залишила підпис у гостьовій книзі і надала можливість фотографам і операторам зняти її на тлі розкішних декорацій. Прогулянка Меланії зайняла близько години, потім дружина Дональда Трампа вирушила в аеропорт і вилетіла до Сполучених Штатів. (Відео Reuters)

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