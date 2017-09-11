У США вшановують жертв терактів 11 вересня 2011 року

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв терактів 11 вересня 2001 року. 16 років тому унаслідок нападів бойовиків «Аль-Каїди» загинули близько трьох тисяч людей.

Церемонія відбулася в Білому домі о 8:46 – у цей момент перший літак зіткнувся з будівлею Світового торговельного центру у Нью-Йорку.

У церемонії взяли участь співробітники апарату американської адміністрації. Учасники церемонії, що тривала кілька хвилин, промов не робили.

Хвилиною мовчання пам’ять жертв терактів також вшанували біля меморіалу, збудованого на місці зруйнованого торговельного центру у Нью-Йорку. Тут родичі жертв зачитували імена загиблих.

11 вересня 2001 року 19 бойовиків «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки. Два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, після чого так звані «башти-близнюки» завалилися. Ще один – у будівлю Пентагону. Четвертий літак розбився у Пенсильванії.