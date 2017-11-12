Трамп: «хороші відносини з Росією – це добре, а не погано»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що мати хороші відносини з Росією «це добре, а не погано». У твіті 12 листопада Трамп також висловив переконання, що Москва «може дуже допомогти» у врегулюванні конфліктів в Україні, Сирії, а також у вирішенні суперечки з Північною Кореєю і подоланні тероризму в світі.

«Коли всі ненависники і дурні усвідомлять, що хороші відносини з Росією – це добре, а не погано. Гратися в політику – погано для нашої країни. Я хочу вирішити (ситуацію з) Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом, і Росія може дуже допомогти», – написав Трамп.

Пізніше, виступаючи на прес-конференції у столиці В’єтнаму Ханої, де президент США перебуває у рамках своєї 13-денної поїздки Азією, він порушив питання санкцій проти Росії. Трамп заявив, що Москва «перебуває під тяжким тиском санкцій» і що «настав час повернутися до зцілення розбитого і зламаного світу». Президент США не пояснив свої коментарі щодо санкцій і не пропонував їх пом’якшувати.

В іншому твіті Трамп заявив, що його конкурентка на виборах президента Гілларі Клінтон, бувши дерсекретарем, «благала Росію бути другом» США, а колишній президент Барак Обама також намагався поліпшити зв’язки з Росією, але «мав нульову сумісність із Путіним».

Напередодні Трамп і Путін мали коротку розмову у ході міжнародного саміту у В’єтнамі. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час цієї розмови Трамп і Путін згадували про Україну, але не обговорювали цю тему.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Єдина зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.

Сполучені Штати Америки наклали санкції на Росію у зв’язку з її ймовірним втручанням у президентські вибори 2016 року в США, а також приєдналися до інших країн Заходу в запровадженні обмежень для Москви за її агресію в Україні.