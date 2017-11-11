Путін і Трамп згадували про Україну, але не обговорювали – речник Кремля

У перебігу короткої розмови президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна вони згадували про Україну, але не обговорювали цю тему, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У цій розмові промовлялося слово «Україна», «констатувалося, що ситуація складна», але детального обговорення не було, сказав Пєсков журналістам у Дананґу у В’єтнамі, де раніше Трамп і Путін у перебігу міжнародного саміту коротко перетнулися кілька разів.

Трамп, зі свого боку, теж заявляв після коротких зустрічей із Путіним, що волів би обговорити з ним, зокрема, Україну. Як сказав він журналістам у президентському літаку, яким він летів із Дананґа до в’єтнамської столиці Ханоя, в перебігу однієї з цих коротких розмов він кілька разів перепитав Путіна щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, а той кілька разів заперечив. «Ну не можу ж я стояти і сперечатися з ним. Я б краще поговорив із ним про те, щоб він забрався з Сирії, я б краще взявся працювати з ним щодо України», – додав президент США.

Сам Путін, зі свого боку, на своїй підсумковій прес-конференції після саміту організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці заявив, що «нічого не чув» і «нічого не знає» з приводу повідомлень про пропозицію США щодо миротворчих сил ООН для окупованої частини українського Донбасу. Йшлося про статтю в американському виданні The Wall Street Journal за 9 листопада про те, що США готуються найближчими днями обговорити з російськими посадовцями пропозицію розмістити на сході України 20 тисяч миротворців ООН.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін увечері 10 листопада повідомив, що Україна та її західні партнери, серед яких США, Німеччина, Франція, Велика Британія, мають «фактично готовий текст резолюції» Ради безпеки ООН щодо введення миротворців на Донбас і спільно тиснуть на Росію в цьому питанні. За його словами, серед іншого, географічно місцем розташування такої місії має бути вся окупована територія «і, звичайно, кордон» – маючи на увазі нині непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією.

Раніше, 3 листопада, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер підтверджував, що, всупереч позиції Росії, миротворча місія ООН на Донбасі має контролювати всю окуповану територію, а також український бік українсько-російського кордону. За його словами, згоди з Росією щодо цього ще немає. При цьому Волкер наголосив, що США не будуть нічого робити «через голову» України і діють із нею в тісній координації.

Раніше в Москві висловлювали пряму незгоду зі згаданою позицією України і її міжнародних союзників і навіть застерігали, що вдадуться до права вето в Раді безпеки ООН, якщо така позиція буде у проекті резолюції щодо миротворців. У Кремлі прагнуть, щоб місія ООН розмістилася тільки безпосередньо на лінії контакту і біля неї, в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мала мандат виключно для захисту цих спостерігачів. Цю позицію натомість назвали неприйнятною Україна і її західні союзники, включно зі США, заявляючи, що це матиме на меті не вирішення конфлікту, а його консервацію.