Волкер і Сурков зустрінуться 13 листопада, щоб поговорити про миротворців на Донбасі – Bloomberg

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим 13 листопада в Белграді. Як повідомила агенція Bloomberg, темою обговорення стануть принципи можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі.

У питанні розміщення на частині сходу України миротворчих сил Росія і США поки не досягли домовленостей. «Ми поки не дійшли згоди в цьому», – повідомив Волкер.

Перша зустріч Волкера і Суркова відбулася влітку в Мінську, потім на початку жовтня – в Белграді. 27-28 жовтня спецпредставник Держдепартаменту був уже вп’яте в Україні. Тоді він заявив, що Росія мусить відвести свої сили, аби миротворча місія ООН змогла розпочати свою роботу на Донбасі, а з українського боку необхідна координація із ООН.

Україна виступає за те, щоб миротворча місія ООН була на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном між Україною та Росією. Російська сторона наполягає, щоб миротворці були головним чином на лінії розмежування, втім остаточного алгоритму немає.