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11 Листопад 2017, Київ 13:26
Новини | Політика

Україна та союзники спільно тиснуть на Росію щодо введення миротворців на Донбас – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Україна та її західні партнери, серед яких США, Німеччина, Франція, Велика Британія, мають «фактично готовий текст резолюції» Ради безпеки ООН щодо введення миротворців на Донбас і спільно тиснуть на Росію в цьому питанні. Про це програмі «Подробиці тижня» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«У нас є повна позиція, що нам потрібно. Це невизнання цієї російської колонії, російського протекторату... мандат майбутньої миротворчої місії, включаючи, звичайно, контроль, безпеку, роззброєння, це географія – вся територія, і звичайно, кордон. Без кордону це взагалі сенсу не має, тому тиск має бути весь на Росію», – вказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Кілька місяців тому президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».

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