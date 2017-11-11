Україна та союзники спільно тиснуть на Росію щодо введення миротворців на Донбас – Клімкін

Україна та її західні партнери, серед яких США, Німеччина, Франція, Велика Британія, мають «фактично готовий текст резолюції» Ради безпеки ООН щодо введення миротворців на Донбас і спільно тиснуть на Росію в цьому питанні. Про це програмі «Подробиці тижня» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«У нас є повна позиція, що нам потрібно. Це невизнання цієї російської колонії, російського протекторату... мандат майбутньої миротворчої місії, включаючи, звичайно, контроль, безпеку, роззброєння, це географія – вся територія, і звичайно, кордон. Без кордону це взагалі сенсу не має, тому тиск має бути весь на Росію», – вказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Кілька місяців тому президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, який не контролює українська влада. Київ, його західні союзники з одного боку і Москва з іншого мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».