«Народ України може розраховувати на підтримку» – уряд Канади про миротворчу місію на Донбасі

Народ України може розраховувати на подальшу непохитну дружбу та підтримку з боку Канади. Про це у четвер заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у заяві, яка торкається миротворчої місії до України».

Канада веде діалог із низкою країн щодо життєздатності та користі миротворчої та правоохоронної місії в Україні

«Канада веде діалог із низкою країн щодо життєздатності та користі миротворчої та правоохоронної місії в Україні», – йдеться у заяві керівника МЗС Канади Христі Фріланд.

Вона зазначає, що особисто порушувала це питання на зустрічах із лідерами України, державним секретарем США, генсекретарем ООН, а також з кількома європейськими урядами.

Очолювана Канадою багатонаціональна бойова група у Латвії, яка є частиною посиленої присутності НАТО, є прикладом лідерства Канади

«Наш уряд перебуває в центрі міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України, і важко працює, щоб гарантувати, що миротворчі зусилля гарантують суверенітет України та її територіальну цілісність. Очолювана Канадою багатонаціональна бойова група у Латвії, яка є частиною посиленої присутності НАТО, є прикладом лідерства Канади та її рішучої позиції щодо підтримки безпеки в регіоні. Народ України може розраховувати на подальшу непохитну дружбу та підтримку з боку Канади», – йдеться у заяві.

У четвер канадське видання Globe and Mail повідомило про тиск, який здійснюється на уряд Джастіна Трюдо з тим, щоб Канада взяла на себе роль лідера в організації миротворчої місії ООН на Сході України.

Видання відзначає провідну роль, яку відіграють у тиску на канадський уряд організації української діаспори в Канаді.

«Насильство на Сході України триває з весни 2014 року і зусилля організувати стабільне припинення вогню не дали результату. Канадським військовим може загрожувати колосальна небезпека, якщо в регіоні не буде скорочено кількість озброєнь. Обстріли з артилерії, легкої зброї, та міни вбили безліч людей протягом трьох років», – відзначає видання.