Канада сприяє плану введення миротворців на Донбас – Фріланд

Канада вдається до значних дипломатичних зусиль, щоб здобути міжнародну підтримку українського плану введення миротворців ООН, заявила міністр закордонних справ Христя Фріланд.
«В усьому світі Канада підтримує діалог з низкою країн про життєздатність і корисність миротворчої та безпекової діяльності в Україні», – заявила Христина Фріланд 9 листопада. За словами очільниці канадської дипломатії, минулого тижня вона «особисто вивчила можливості та перспективи такої місії» з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, спеціальним посланцем США щодо України Куртом Волкером та генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.
Крім того, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо порушував це питання в спілкуванні з німецькою колегою, канцлером Анґелою Меркель. «Наш уряд перебуває в центрі міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України, і ми працюємо над тим, щоб миротворчі зусилля гарантували суверенітет та територіальну цілісність України», – наголосила Фріланд.
Внаслідок війни на Донбасі з підтримуваними Росією сепаратистами загинули понад 10 тисяч людей. Україна давно пропонує ввести миротворців ООН на свої кордони для припинення потоку російських військ та зброї. Цю пропозицію неодноразово відкидала Москва.
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