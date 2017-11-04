Волкер застеріг від резолюцій, які конкурують між собою, щодо миротворців на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер виступив проти подання резолюцій, які конкурують між собою, щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це йдеться у тексті, розміщеному на сайті Держдепартаменту, за підсумками його брифінгу у Вашингтоні.

«Україна кілька років тому подала ідею про розміщення миротворчої місії ООН на сході України. В той час Росія не була готова це вивчити. Коли Росія представила свої ідеї для сил захисту у вересні, Україна була готова вийти з власною пропозицією. Але у нас були деякі події… Ми (США – ред.) все це обговорили з Україною і сказали: «Послухайте, давайте не будемо ухвалювати конкуруючі резолюції. Давайте спробуємо обговорити принципи, про те, що має зробити миротворчі сили ефективними, і подивимося, чи зможемо ми досягти дійсно якихось домовленостей», – сказав Волкер.

За його словами, зараз дискусії про принципи і складові елементи майбутньої резолюції тривають.

«Ми обговорюємо принципи і елементи, які повинні бути в майбутній резолюції Ради безпеки ООН. І, якщо ми зможемо погодитись, це буде кращий шлях вперед, тому ми не будемо конкурувати з подібними сценаріями», – додав він.

Коментуючи плановану зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Белграді 13 листопада, Волкер додав, що сподівається на прогрес в обговоренні з ним миротворчої місії.

«Для того, щоб миротворчі сили були ефективними, їм дійсно необхідно було б контролювати всю спірну (непідконтрольну Києву – ред.) територію, відповідати за роззброєння і контроль над важкою зброєю, а також контролювати українську сторону українсько-російського кордону. І якби це могло статися, це дало б можливість контролювати безпеку», – сказав Волкер.

Україна виступає за те, щоб миротворча місія ООН була на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном між Україною та Росією. У Кремлі ж прагнуть, щоб місія ООН розмістилася тільки безпосередньо на лінії контакту і біля неї, в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мала мандат виключно для захисту цих спостерігачів. Україна, її західні союзники, включно зі США, заявляють, що це матиме на меті не вирішення конфлікту, а його консервацію.