Трамп заявив, що вірить запереченням Путіна щодо втручання у вибори

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить запереченням президента Росії Володимира Путіна щодо російського втручання у президентські вибори у США 2016 року.

Путін у перебігу короткої зустрічі з Трампом під час міжнародного саміту у В’єтнамі повторив, що заперечує заяви про таке втручання, сказав журналістам американський керівник на борту президентського літака, яким він летів із міста Дананґа, де був саміт, до в’єтнамської столиці Ханоя.

«Він сказав, що не втручався. Я перепитав його знову. Скільки можна так питати? Він сказав, що абсолютно не втручався в наші вибори», – розповів президент США.

При цьому Трамп додав: «Ну не можу ж я стояти і сперечатися з ним. Я б краще поговорив із ним про те, щоб він забрався з Сирії, я б краще взявся працювати з ним щодо України».

«Щоразу, коли він бачить мене, він каже: «я цього не робив», і я справді вірю, що коли він мені це каже, він каже це серйозно», – сказав Трамп про Путіна.

«Я думаю, що це його дуже ображає, а це недобре для нашої країни», – додав Трамп.

Цей момент короткої розмови двох керівників підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков. Як сказав він журналістам у Дананґу, Трамп дійсно порушив тему про це втручання, і Путін «категорично відкинув навіть гіпотетичну можливість того, що Росія могла б якимсь чином втрутитися у виборчий процес у США».

Пєсков також згадав, що в перебігу розмови президентів пролунало слово «Україна», але обговорення цієї справи не було.

Напередодні саміту організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці у В’єтнамі Кремль висловлював сподівання, що в перебігу цього саміту може відбутися й зустріч Трампа з Путіним. За повідомленнями з Москви, для Путіна можливість такої зустрічі була єдиною причиною участі в саміті. Трамп раніше теж заявляв, що хотів би зустрітися з Путіним, зокрема, щодо можливої підтримки Росії у справі кризи навколо дій Північної Кореї.

Білий дім, проте, врешті повідомив, що окрема така офіційна зустріч не відбудеться. Обидва керівники лише коротко перетнулися на деяких заходах саміту, зокрема, під час офіційного обіду, а потім під час офіційного фотографування 10 листопада, а потім іще раз 11 листопада – в той момент вони затвердили спільну заяву щодо Сирії, яку наперед підготували голови зовнішньополітичних відомств двох країн.

Це був лише другий випадок, коли Трамп і Путін бачилися особисто. Вперше вони мали повноцінну зустріч у липні.

Всі понад півтора десятка спецслужб США ще в січні виступили зі спільною заявою про те, що вважають доведеним втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Це втручання є предметом спеціального розслідування, яке ведеться в Міністерстві юстиції США, а також іще кількох окремих розслідувань кількох комітетів обох палат Конгресу США. Останнім часом у цих розслідуваннях випливають усе нові докази такого втручання. Проте його далі заперечують і Росія, і Дональд Трамп – якому це втручання пішло на користь під час виборів.