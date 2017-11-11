Путін заявив, що Росія не мала зв’язків із Манафортом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що колишній керівник передвиборного штабу президента США Пол Манафорт працював з колишнім президентом України Віктором Януковичем, і Росія до цього непричетна.

«Щодо пана Манафорта, то його теж пов’язують з Росією, але єдине, що його пов'язує, це те, що він, будучи керівником або власником піар-агентства американського, укладав контракти і як бізнесмен теж працював у цій сфері, в тому числі з президентом Януковичем», – цитують слова Путіна російські інформагенції.

«Але який це має стосунок до Росії? Жодного. Просто пусті балачки і бажання використовувати будь-яку зачіпку для боротьби з чинним президентом (США Дональдом Трампом – ред.). Але це не наша справа, нехай вони самі розбираються», – додав Путін.

Політтехнолог Пол Манафорт і його парнер Річард Ґейтс нині перебувають під домашнім арештом. 30 жовтня Міністерство юстиції США оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006–2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.