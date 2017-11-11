Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
11 Листопад 2017, Київ 16:27
Новини | Міжнародні

Путін заявив, що Росія не мала зв’язків із Манафортом

Президент Росії Володимир Путін, В’єтнам, 11 листопада 2017 року

Президент Росії Володимир Путін заявив, що колишній керівник передвиборного штабу президента США Пол Манафорт працював з колишнім президентом України Віктором Януковичем, і Росія до цього непричетна.

«Щодо пана Манафорта, то його теж пов’язують з Росією, але єдине, що його пов'язує, це те, що він, будучи керівником або власником піар-агентства американського, укладав контракти і як бізнесмен теж працював у цій сфері, в тому числі з президентом Януковичем», – цитують слова Путіна російські інформагенції.

«Але який це має стосунок до Росії? Жодного. Просто пусті балачки і бажання використовувати будь-яку зачіпку для боротьби з чинним президентом (США Дональдом Трампом – ред.). Але це не наша справа, нехай вони самі розбираються», – додав Путін.

Політтехнолог Пол Манафорт і його парнер Річард Ґейтс нині перебувають під домашнім арештом. 30 жовтня Міністерство юстиції США оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006–2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG