Прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс наполягає, що обвинувальні висновки, висунуті проти Пола Манафорта і Ричарда Ґейтса, «зовсім не стосуються передвиборчої кампанії Дональда Трампа чи її діяльності». Чиновники адміністрації відкидають ймовірні кримінальні дії екс-голови передвиборчої кампанії Манафорта, кажучи, що все це пов’язане тільки з відмиванням коштів та Україною – не Росією, яка є в центрі уваги розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Про це пише експерт аналітичного центру Atlantic Council та екс-заступниця помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Евелін Фаркас у статті, опублікованій у виданні The New York Times.

За словами авторки, Пол Манафорт поїхав в Україну не для просування демократії або інтересів Західної Європи чи США. Він поїхав туди, щоб допомогти дедалі більш корумпованому, дружньому до Росії політику, який став маріонеткою Кремля під час періоду, коли на нього працював Манафорт. «У контексті протистояння між демократією і автократією, потенційно незаконна діяльність Манафорта свідчить про те, що він остаточно зробив свій вибір», – зазначає Фаркас.

Авторка наводить головні моменти в історії України від 2004 року до втечі Віктора Януковича, анексії Росією українського Криму та окупації частин Донбасу. Війна між Росією та Україною триває до сьогоднішнього дня, наголошує Фаркас.

За її словами, Пол Манафорт просував інтереси Росії у США навіть після втечі Януковича з Києва. Він працював на «Опозиційний блок», який став наслідником Партії регіонів і продовжував промосковську, антиєвросоюзницьку і антинатовську політику. У березні 2016 року, Манафорт став керівником передвиборчої кампанії Дональда Трампа. На з’їзді Республіканської партії у липні, як пише експерт, Манафорт виступав за прибирання із політичної програми-платформи партії заклик до надання летальної зброї Україні. Втім, сам Трамп з похвалою говорив про Путіна, закликаючи до більшої співпраці з Росією і висловлюючись при цьому скептично щодо НАТО і місії альянсу щодо колективної оборони.

Манафорт, згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим великим журі присяжних, був агентом українського уряду протягом 10 років – до кінця 2016-го, намагаючись вплинути на американських чиновників і на політику США стосовно України. Він був радником українського лідера, тісно пов’язаного з Росією, людиною яка працювала над тим, що зберегти свою країну в російській сфері впливу.

«Ми знаємо, що Янукович був людиною Путіна у Києві, отож опосередковано таким був і Манафорт», – заявила авторка.

«Ми поки що, одначе, не знаємо, якою мірою Пол Манафорт був людиною Володимира Путіна у Вашингтоні. Це, можливо, також доведеться вирішити у суді в майбутньому», – зазначає Евелін Фаркас у статті, опублікованій в газеті The New York Times.